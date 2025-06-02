Зеленский: Россия на переговорах признала, что похитила детей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация фактически признала, что Россия похитила украинских детей, впрочем отказалась говорить о точном количестве.

Источник: брифинг Зеленского 2 июня

Детали: По словам Зеленского, Украина передала РФ список из почти 400 детей, они предложили "что-то наработать" по 10 детям.

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Также президент подтвердил, что россияне на переговорах сказали, чтобы "Украина не устраивала шоу для бездетных европейских бабушек" в вопросе возвращения детей.

Прямая речь: "Мы им сказали, что они украли двадцать тысяч детей. А они сказали, что не украли двадцать тысяч. Максимум вопрос о сотнях... Я думаю, что это важная фиксация. Не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей. Важно, что факт зафиксирован".

Что предшествовало:

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По данным журналиста "The Economist", глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле пренебрежительно отреагировал на требование Украины вернуть депортированных в Россию украинских детей. Он назвал передачу списка детей "шоу для бездетных европейских бабушек".