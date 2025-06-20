Ежегодно десятки тысяч украинцев избегают наказания за пьяное вождение: почему и как

За последние пять лет около 22% обвиняемых в нетрезвом вождении украинцев избежали наказания.

Источник: исследование NGL.media

Детали: Ежегодно управление в состоянии опьянения вызывает немало ДТП. По данным патрульной полиции, в 2024 году нетрезвые водители вызвали тысячу ДТП, в которых погибли 110 человек, а еще более 1300 были травмированы.

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Нетрезвое вождение остается одним из самых распространенных административных нарушений. Например, только в прошлом году украинские суды рассмотрели более 167 тысяч таких дел. И чем дальше, тем больше проблема обостряется - за последние шесть лет количество подтвержденных случаев нетрезвого вождения выросло на 50%.

Проведенный изданием анализ судебных решений за последние пять лет свидетельствует, что около 22% обвиняемых в нетрезвом вождении избегают наказания - ни штрафов, ни лишения водительских прав. При этом журналистам удалось выявить судей, которые оправдывают буквально сотни таких водителей.

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За последние десять лет наказание за нетрезвое вождение ужесточали дважды - в 2016 и 2021 годах. Теперь минимальное наказание предусматривает не только штраф в 17 тыс. грн, но и обязательное лишение прав на один год. Повторное нарушение в течение года грозит лишением прав на три или десять лет.

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Именно угроза потери возможности вообще садиться за руль заставляет таких водителей искать способы избежать наказания.

Два основных основания для закрытия дел по ст. 130 КУоАП - это истечение срока рассмотрения дела (один год с момента нарушения) или же отсутствие события и состава нарушения.

Первый способ был популярным до марта 2021 года, когда сроки рассмотрения продлили с трех месяцев до года. После этого случаи закрытия дел по этой причине стали немногочисленными.

Зато уже четыре года подряд самым популярным вариантом остается закрытие дела из-за отсутствия состава нарушения. В этом случае судьи закрывают дела, как правило, из-за выявленных ошибок в представленных правоохранителями материалах. При этом субъективность решения судьи практически неограничена.

Например, в городе Сквира Киевской области судья Александр Коваленко закрыл дело о нетрезвом вождении, потому что решил, что предоставленное ему видео с бодикамеры патрульного является копией, а не оригиналом. Зато в Жовкве на Львовщине судья Марьяна Олещук в аналогичном случае оштрафовала водителя. В целом журналисты обнаружили сотни постановлений, в которых судьи учитывали копии видеозаписей с бодикамер как полноценные доказательства.

Абсолютным рекордсменом среди украинских судей, рассматривающих дела по ст. 130 КУоАП, по данным NGL.media, является председатель Жовтневого районного суда г. Днепра Вадим Гончаренко. За последние пять лет он рассмотрел 3644 дела о нетрезвом вождении, усредненно по три дела в день - это вдвое больше, чем следующий судья по этому показателю.

Судья Гончаренко отличается не только количеством рассмотренных дел, но и необычной снисходительностью к обвиняемым в нетрезвом вождении. За проанализированный период он закрыл 3035 дел - это более 83% от всех рассмотренных им.

Сам судья Гончаренко отказался говорить с NGL.media.

Повлиять на таких судей можно, в частности жалобы на их решения рассматривает Высший совет правосудия.

По словам члена Высшего совета правосудия Романа Маселко, подать жалобу на судью может любой - независимо от того, имеет ли хоть какое-то отношение к делу. ВСП может и уволить судью, но в случае нарушений при рассмотрении дел о нетрезвом вождении речь идет преимущественно о предупреждении или выговоре.

Проверяет судей и общественный совет добропорядочности при ВККС. Происходит это, как правило, во время квалификационного оценивания или конкурсов на вакантные должности.

"Однако ВСП часто затягивает рассмотрение по таким судьям и в результате позволяет им уйти в почетную отставку, (что предусматривает выплату выходного пособия и получение судейской пенсии)", - объясняет член этого совета Светлана Ильницкая. Всего на пенсии для судей в отставке только в 2024 году из госбюджета потратили более 5 млрд грн.