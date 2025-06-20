Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вернется к "дипломатическим мерам" в отношении своей ядерной программы только после прекращения ударов со стороны Израиля.

Источник: об этом он сказал журналистам после переговоров с европейскими коллегами в Женеве в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Как известно, главы МИД европейских стран в ходе переговоров призвали Иран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

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Но, по словам Аракчи, "Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия (Израиля. – Ред.) будет прекращена, а агрессор – привлечен к ответственности за совершенные преступления".

Он не уточнил, как именно Израиль должен быть привлечен к ответственности, но в то же время выразил готовность к дальнейшим переговорам.

"Мы поддерживаем продолжение переговоров с Великобританией, Францией, Германией и Европейским Союзом и выражаем готовность к новым встречам в ближайшем будущем", – добавил глава иранского МИД.

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Напомним, президент США Дональд Трамп дал "две недели" на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.

Европейские лидеры надеются, что эскалации удастся избежать, если к тому времени будет найдено дипломатическое решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое будет выдвинуто Ирану в Женеве.