Генштаб: На фронте с начала суток произошло 118 боестолкновений
С начала суток 25 июня на фронте произошло 118 боев, из них 40 - на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 25 июня
Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 118 боестолкновений.
Захватчики нанесли 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
В настоящее время Силы обороны отражают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении.
На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.