Генштаб: На фронте с начала суток произошло 118 боестолкновений

С начала суток 25 июня на фронте произошло 118 боев, из них 40 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 25 июня

Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 118 боестолкновений.

Реклама:

Захватчики нанесли 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцов.

РЕКЛАМА:

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

В настоящее время Силы обороны отражают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.