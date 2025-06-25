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Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 25 июня 2025, 22:35
Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ
скриншот из трансляции на Youtube-канале Совета Европы.

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в четверг подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

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Перед этим Комитет министров СЕ официально уполномочил Берсе на подписание соглашения.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Кроме того, трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Его основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями захватнической войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

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Также предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности – против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Напомним, Комитет министров Совета Европы запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала 14 мая. Перед этим процесс получил политическое одобрение на специальном саммите во Львове 9 мая.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".

ЕвропатрибуналЗеленскийЕС
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