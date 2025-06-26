В Польше проголосовали за выход из конвенции, запрещающей противопехотные мины

Сейм Польши принял закон о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин.

Источник: польский общественный вещатель RMF24, "Европейская правда"

Детали: За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, еще трое воздержались.

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Перед голосованием вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что этот шаг является ключевым для обеспечения безопасности региона.

Он отметил, что инициатива выйти из договора исходит от Польши, а также от стран Балтии и Финляндии.

"Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать свою родину", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

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Отметим, Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

В свою очередь Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай враждебной агрессии.

19 июня парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции.