Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 139 боев

С начала суток 26 июня на фронте состоялось 139 боев, из них 39 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 139 боевых столкновений. Захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 796 дронов-камикадзе и осуществили 2752 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 20 атак оккупантов. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили семь штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Петропавловки.

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На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязов, Зеленой Долины, Торского.

В настоящее время Силы обороны отражают два наступательных действия противника в направлениях Выемки и Федоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения, вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дачного, Щербановки, Александро-Калинового, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатир, Федоровка, Комар, Отрадное и в направлении Воскресенки, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по районам Степногорска, Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.