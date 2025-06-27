ССО и СБУ уничтожили два самолета СУ-34 в Волгоградской области РФ, еще два повреждены

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы и Силы спецопераций в ночь на 27 июня уничтожили на аэродроме Мариновка в Волгоградской области два российских самолета СУ-34, еще два повредили.

Источник: СБУ, Генштаб ВСУ, ССО

Дословно СБУ: "ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя – бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили".

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Детали: Там добавляют, что по российским истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов.

В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Там РФ готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

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В Генштабе добавляют, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

"В воздушно-космических силах РФ их классифицируют, как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК)", – отметили в Генштабе.