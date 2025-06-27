Трамп готов бомбить Иран снова, если будет необходимость

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одной бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: На вопрос, рассмотрит ли Трамп возможность бомбардировки Ирана, если американская разведка обнаружит признаки обогащения урана. президент США ответил: "Конечно, без сомнения, безусловно".

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Он заявил, что не верит, что Иран может "в ближайшее время вернуться к ядерной программе" после американских ударов по его ядерным объектам в минувшую субботу.

Накануне Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана "на следующей неделе", подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров.

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Но Иран отрицает существование планов о возобновлении ядерных переговоров со США.