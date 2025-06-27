Россияне ударили по предприятию в Чугуеве на Харьковщине: есть пострадавшие
Пятница, 27 июня 2025, 21:30
Российские войска 27 июня нанесли удар по гражданскому предприятию в городе Чугуев на Харьковщине, есть пострадавшие.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. В результате попадания произошел пожар на территории гражданского предприятия – горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв".
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Детали: По предварительной информации, пострадали трое работников. К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.