Россияне ударили по предприятию в Чугуеве на Харьковщине: есть пострадавшие

Российские войска 27 июня нанесли удар по гражданскому предприятию в городе Чугуев на Харьковщине, есть пострадавшие.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. В результате попадания произошел пожар на территории гражданского предприятия – горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв".

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фото - гсчс харьковской области

фото - гсчс харьковской области

Детали: По предварительной информации, пострадали трое работников. К ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.