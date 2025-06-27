Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назначил судью Конституционного суда по своей квоте

Валентина РоманенкоПятница, 27 июня 2025, 21:46
Зеленский назначил судью Конституционного суда по своей квоте
Александр Водянников. Фото с сайта КС

Президент Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда экс-координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.

Источник: указ №438 от 27 июня на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины".

Реклама:

Детали: По состоянию на 26 июня по президентской квоте была вакансия 3 судей КСУ. Одна с 30 мая 2024 года, и после прекращения полномочий двух судей по его квоте с 27 января 2025 года - еще две. После завершения конкурсного отбора Консультативной группы экспертов в феврале президенту прислали список кандидатов из 6 человек: по 2 кандидата на 1 должность для проведения собеседования и назначения судей КСУ. Теперь остается две вакансии.

Еще остаются не закрытыми две вакансии по квоте Верховной Рады.

КСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
Зеленский: несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Все новости...
КС
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Полномочия трех судей КС заканчиваются 27 января: суд потеряет кворум, но продолжит работать
У и.о. главы Конституционного суда Головатого закончились полномочия
Последние новости
19:45
Начал у Фонсеки, прошел через "Мордор", стал лучшим джокером АПЛ. Каким футбольный мир запомнит Диогу Жоту
19:37
Сложная дискуссия: в Минфине считают, что в Украине раскроют банковскую тайну
19:30
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
19:06
Генпрокурор: уголовных дел в отношении бизнеса значительно больше, чем показывала статистика
18:53
Зеленский наградил 11-летнего датчанина, собирающего деньги для украинских детей
18:44
фотоНа Волыни разоблачили депутата облсовета, который переправлял уклонистов за границу
18:43
Зеленский анонсировал разговор с Трампом по поводу восстановления поставок военной помощи
18:30
Премия имени Георгия Гонгадзе проведет "Медиадень" в Харькове: как попасть и что в программе
18:28
Украинский маркетплейс для поиска медикаментов привлек $9 миллионов инвестиций
18:27
СМИ: США готовятся к переговорам с Ираном по ядерной программе на следующей неделе
Все новости...
Реклама:
Реклама: