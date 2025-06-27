Зеленский назначил судью Конституционного суда по своей квоте

Президент Владимир Зеленский назначил судьей Конституционного суда экс-координатора проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова.

Источник: указ №438 от 27 июня на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины".

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Детали: По состоянию на 26 июня по президентской квоте была вакансия 3 судей КСУ. Одна с 30 мая 2024 года, и после прекращения полномочий двух судей по его квоте с 27 января 2025 года - еще две. После завершения конкурсного отбора Консультативной группы экспертов в феврале президенту прислали список кандидатов из 6 человек: по 2 кандидата на 1 должность для проведения собеседования и назначения судей КСУ. Теперь остается две вакансии.

Еще остаются не закрытыми две вакансии по квоте Верховной Рады.