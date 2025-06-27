Трамп заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

Источник: об этом Трамп написал на Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский президент заявил, что Канада решила сохранить налог на цифровые услуги, назвав это "непосредственной и прямолинейной атакой" на США.

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"Учитывая этот возмутительный налог, мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, что вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлинах, которые она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней", – добавил Трамп.

Налог Канады на цифровые услуги равен 3% дохода от цифровых услуг, который компания получает от канадских пользователей свыше 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) в год.

Этот налог будет применяться к крупным ИТ-компаниям, которые в основном имеют американское происхождение.

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Как напоминает Bloomberg, министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань ранее допускал пересмотр налога на цифровые услуги в рамках торговых переговоров с США.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что его администрация скоро разошлет странам, против которых ввел тарифы, информацию о том, сколько им нужно будет платить в рамках новых тарифов.

В эту группу не входят Канада и Мексика, против которых США ввели торговые ограничения в начале этого года из-за торговли фентанилом и миграции, и переговоры с ними ведутся отдельно.