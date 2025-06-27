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Бойцы батальона "Рейд" уничтожили редкую северокорейскую РСЗО

Татьяна ОлейникПятница, 27 июня 2025, 23:18
Бойцы батальона Рейд уничтожили редкую северокорейскую РСЗО
скриншот

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили на Новопавловском направлении реактивную систему залпового огня производства КНДР.

Источник: Силы беспилотных систем ВСУ

Дословно: "На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР".

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Детали: Как сообщают в пресс-службе, пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект.

Там считают, что М1991 – это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром – 240 мм – и дальностью поражения до 60 км.

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Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.

Вооруженные силы
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