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Писториус жестко раскритиковал Путина из-за нежелания прекращать агрессию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 27 июня 2025, 23:34
Писториус жестко раскритиковал Путина из-за нежелания прекращать агрессию
Писториус. Фото - getty images

Немецкий министр обороны Борис Писториус на партийной конференции раскритиковал российского лидера Владимира Путина из-за его нежелания прекращать агрессию против Украины.

Источник: об этом шла речь в выступлении Писториуса на съезде его родной Социал-демократической партии Германии в Берлине в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: В своем выступлении глава немецкого Минобороны отстаивал курс федерального правительства на укрепление оборонного потенциала и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

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"Этот империалист в Кремле (Путин. – ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира", – заявил Писториус, добавив, что для мира нужна "постоянная готовность обеих сторон".

Попутно он напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и, в конечном итоге, полномасштабном вторжении в Украину с "максимально жестокой" войной.

Отдельно министр обороны Германии подчеркнул, что Россия полностью перешла на военную экономику, и "российская армия в следующем году будет в два раза больше, чем до начала войны в Украине".

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По мнению Писториуса, именно поэтому для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.

В начале июня в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией, где "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Эти призывы уже тогда публично отверг министр обороны Германии Борис Писториус, а также канцлер Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза.

ГерманияПутин
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