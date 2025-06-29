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Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения, из них на Покровском направлении враг атаковал 28 раз, на Лиманском – 19, на Северо-Слобожанском и Курском – 15.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: На Покровском направлении агрессор осуществил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разине, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Проминь, Лисовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировка, Новопавловка. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.

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По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 86 – безвозвратно. Уничтожен один танк, семь единиц автомобильной техники, три мотоцикла и четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены три мотоцикла противника.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового. Три боевых столкновения продолжаются.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, и осуществил 288 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили три атаки в районах Волчанска, еще два боя продолжаются. Авиация противника нанесла удары УАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка; НАРами враг атаковал Волчанские Хутора, Окип и Охримовку.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг шесть раз пытался вклиниться в украинскую оборону – в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают две наступательные операции вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское, одно сражение еще продолжается. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.

На Приднепровском направлении в течение дня произошло пять боевых столкновений.

Генштабвойна
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