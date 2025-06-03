Россияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 20 раненых

Российские войска во вторник ударили по центральной части города Сумы. Сообщается о 3 погибших и 20 раненых, среди которых 17 летний ребенок.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, издание "Кордон.Медиа" в Facebook, ГСЧС, И.о. Сумского городского председателяы Артем Кобзарь в Telegram

Дословно: "Враг попал в машины в центре Сум. Предварительно, есть пострадавшие. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля".

Реклама:

Детали: Власти сообщают, что тип оружия устанавливается, последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели.

По данным "Кордон.Медиа", погиб человек, по меньшей мере трое - ранены в результате атаки по Сумах.

Обновлено. Позже в Сумской ОВА подтвердили, что в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. "Есть много раненых. Людей доставляют в медицинские учреждения областного центра", - отметили в ОВА.

РЕКЛАМА:

Сумская ОВА сообщила, что в результате вражеской атаки погибли 2 человека, около 20 человек пострадали, среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.

В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, машины и дома.

Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.

В ГСЧС сообщили, что в результате удара по Сумах погибли 3 человека.

В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом - без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

И.о. Сумского городского председателяы Артем Кобзарь сообщил, что 3 и 4 июня объявлено Днями траура в Сумской городской территориальной общине.