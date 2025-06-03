Удар по Сумах нанесла российская РСЗО дальнего действия

Во вторник утром российские захватчики ударили по городу Сумы, предварительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия, в результате чего есть убитые и раненые.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, издание "Кордон Медиа" в Facebook, президент Владимир Зеленский в Facebook

Дословно: "Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия".

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Обновлено. Президент Владимир Зеленский также заявил, что россияне атаковали город из реактивной артиллерии. "Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским", - отметил он.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Президент выразил соболезнования родным и близким.

Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.

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"Известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что надо знать о российском "желании" закончить эту войну", - написал Зеленский.

Что предшествовало: Российские войска утром во вторник ударили по центральной части города Сумы. Сообщается о 2 погибших и 20 раненых, среди которых 17 летний ребенок.В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, машины и дома. Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.