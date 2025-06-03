По всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета носителя "Кинжала"

По всей территории Украины днем 3 июня во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Ракетная опасность! Взлет МиГ-31К!".

Реклама:

Детали: В 14.41 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области.

В 14.53 ВС известили об отбое ракетной опасности кроме Сумской, Донецкой областей, где сохраняется угроза тактической авиации.

Ранее, в 9.50 вторника власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

РЕКЛАМА:

Впоследствии воздушники сообщили о скоростной цели на Киев. Через полчаса был объявлен отбой.

По данным местных властей, враг ударил "Кинжалом" по Николаеву, к счастью, без жертв и пострадавших.