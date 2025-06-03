Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета носителя "Кинжала"

Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 14:28
По всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета носителя Кинжала
фото Getty Images

По всей территории Украины днем 3 июня во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Ракетная опасность! Взлет МиГ-31К!".

Реклама:

Детали: В 14.41 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области.

В 14.53 ВС известили об отбое ракетной опасности кроме Сумской, Донецкой областей, где сохраняется угроза тактической авиации.

Ранее, в 9.50 вторника власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.

РЕКЛАМА:

Впоследствии воздушники сообщили о скоростной цели на Киев. Через полчаса был объявлен отбой.

По данным местных властей, враг ударил "Кинжалом" по Николаеву, к счастью, без жертв и пострадавших.

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
видеоСБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
Избили и насильно привезли в ТЦК: за принудительную мобилизацию ГБР объявило подозрение трем военным
В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по центру Сум: 3 погибших, 25 раненых
Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине раздавалась тревога: ВС сообщали о "скорой цели" на столицу
В Киеве и большинстве областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Зеленский призвал не игнорировать тревоги: Россияне подготовили "Калибры"
Последние новости
18:03
Во Львове приватизируют историческое здание за 65 миллионов
17:59
Четверть людей готовы соблюдать правила даже без наказания. Детали нового эксперимента
17:57
Чубаров призвал россиян срочно покинуть Крым: "Можете не успеть"
17:53
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
17:53
киберспортСказка B8, последний танец для NAVI и возвращение S1mple: превью главного турнира Counter-Strike 2
17:53
До Европы долетел дым от лесных пожаров в Канаде
17:34
Госликслужба выдала первое разрешение на ввоз препарата на основе медицинского каннабиса
17:30
Трамп: Американской экономике не выжить без пошлин
17:29
Meta будет покупать ядерную энергию для ИИ дата-центров
17:29
Disney объявил о сокращении штата
Все новости...
Реклама:
Реклама: