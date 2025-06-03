По всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета носителя "Кинжала"
По всей территории Украины днем 3 июня во второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог
Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Ракетная опасность! Взлет МиГ-31К!".
Детали: В 14.41 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Сумской области.
В 14.53 ВС известили об отбое ракетной опасности кроме Сумской, Донецкой областей, где сохраняется угроза тактической авиации.
Ранее, в 9.50 вторника власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К.
Впоследствии воздушники сообщили о скоростной цели на Киев. Через полчаса был объявлен отбой.
По данным местных властей, враг ударил "Кинжалом" по Николаеву, к счастью, без жертв и пострадавших.