Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Вторник, 3 июня 2025, 17:53
В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.
Источник: пресс-служба Сумской ОГА
Дословно: "К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы.
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В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь - тяжело ранена".
Напомним:
- Российские войска во вторник ударили по центральной части города Сумы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.
- Сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, из них 3 детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.