Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4

В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА

Дословно: "К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы.

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В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь - тяжело ранена".

Напомним: