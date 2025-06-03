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Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4

Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 17:53
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4

В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА

Дословно: "К сожалению, имеем еще одну потерю среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы.

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В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь - тяжело ранена".

Напомним: 

  • Российские войска во вторник ударили по центральной части города Сумы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.
  • Сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, из них 3 детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Сумыобстрелвойна
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