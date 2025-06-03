Журналисты показали спутниковые кадры с последствиями ударов по аэродрому "Белая" в РФ

Журналисты "Радио Свобода" показали спутниковые снимки с последствиями поражения украинскими дронами авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ 1 июня.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Анализ видео и спутниковых снимков позволил Радио Свобода независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации".

Реклама:

Детали: Как сообщают, на аэродроме "Белая" удалось верфицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Предыстория:

РЕКЛАМА: