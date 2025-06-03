Журналисты показали спутниковые кадры с последствиями ударов по аэродрому "Белая" в РФ
Вторник, 3 июня 2025, 20:38
Журналисты "Радио Свобода" показали спутниковые снимки с последствиями поражения украинскими дронами авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ 1 июня.
Источник: "Радио Свобода"
Дословно: "Анализ видео и спутниковых снимков позволил Радио Свобода независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации".
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Детали: Как сообщают, на аэродроме "Белая" удалось верфицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.
Предыстория:
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- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.