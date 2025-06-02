Малюк подвел итоги спецоперации СБУ по уничтожению стратегических самолетов РФ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подытожил результаты операции "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь Малюка: "В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ".

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Детали: В СБУ официально заявляют, что в результате ударов дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.

По словам Малюка, задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент Владимир Зеленский, а сам глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию" более полутора лет.

Он рассказал, что спецоперация проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения. В результате дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах рф - "Белая", "Дягилево", „Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу, говорят в СБУ, одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

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Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и "Шахедами", - отметил Малюк.

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