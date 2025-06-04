На выборах президента Южной Кореи побеждает лидер оппозиции
Лидер оппозиции Ли Чжэ Мюн станет следующим президентом Южной Кореи после досрочных выборов, официальные результаты которых свидетельствуют, что он значительно опережает своего главного соперника, который признал поражение утром в среду.
Детали: Yonhap отмечает, что победа Ли стала выдающимся возвращением после поражения от бывшего президента Юн Сук Йоля с минимальным отрывом менее одного процента на предыдущих выборах в 2022 году.
Ким Мун Су из правящей консервативной Партии народной силы поздравил Ли в своей речи, заявив, что он "смиренно принимает решение народа".
Победа Ли состоялась ровно через шесть месяцев после того, как предыдущий лидер страны объявил военное положение и погрузил страну в хаос.
После подсчета всех бюллетеней Ли победил почти на 3 миллиона голосов, согласно официальным результатам, опубликованным Национальной избирательной комиссией Южной Кореи.
В выборах приняли участие почти 80% из 44,39 миллиона избирателей Южной Кореи, имеющих право голоса, это является самой высокой явкой на президентских выборах в стране с 1997 года.
CNN пишет, что за этими выборами пристально следили, и они теперь могут дать южнокорейцам определенную видимость политической стабильности после полугода неопределенности и потрясений, поскольку союзник США и экономический гигант преодолевали последствия кризиса военного положения.
Издание добавляет, что это также происходит на фоне того, что ориентированная на экспорт экономика Южной Кореи борется с глобальными явлениями, такими как тарифы президента США Дональда Трампа и потенциальная рецессия, и все это происходило без постоянного лидера.
В своей речи Ли пообещал восстановить демократию в стране и возродить экономику.
Что предшествовало: В Южной Корее 3 июня стартовали досрочные президентские выборы, которые стали следствием громкого импичмента бывшего главы государства Юн Сук Йоля после его неудачной попытки ввести военное положение в конце декабря 2024 года.