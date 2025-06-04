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На выборах президента Южной Кореи побеждает лидер оппозиции

Ольга ГлущенкоСреда, 4 июня 2025, 01:44
На выборах президента Южной Кореи побеждает лидер оппозиции
Ли Чже Мюн, фото: Yonhap

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мюн станет следующим президентом Южной Кореи после досрочных выборов, официальные результаты которых свидетельствуют, что он значительно опережает своего главного соперника, который признал поражение утром в среду.

Источник: CNN, Yonhap

Детали: Yonhap отмечает, что победа Ли стала выдающимся возвращением после поражения от бывшего президента Юн Сук Йоля с минимальным отрывом менее одного процента на предыдущих выборах в 2022 году.

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Ким Мун Су из правящей консервативной Партии народной силы поздравил Ли в своей речи, заявив, что он "смиренно принимает решение народа".

Победа Ли состоялась ровно через шесть месяцев после того, как предыдущий лидер страны объявил военное положение и погрузил страну в хаос.

После подсчета всех бюллетеней Ли победил почти на 3 миллиона голосов, согласно официальным результатам, опубликованным Национальной избирательной комиссией Южной Кореи.

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В выборах приняли участие почти 80% из 44,39 миллиона избирателей Южной Кореи, имеющих право голоса, это является самой высокой явкой на президентских выборах в стране с 1997 года.

CNN пишет, что за этими выборами пристально следили, и они теперь могут дать южнокорейцам определенную видимость политической стабильности после полугода неопределенности и потрясений, поскольку союзник США и экономический гигант преодолевали последствия кризиса военного положения.

Издание добавляет, что это также происходит на фоне того, что ориентированная на экспорт экономика Южной Кореи борется с глобальными явлениями, такими как тарифы президента США Дональда Трампа и потенциальная рецессия, и все это происходило без постоянного лидера.

В своей речи Ли пообещал восстановить демократию в стране и возродить экономику.

Что предшествовало: В Южной Корее 3 июня стартовали досрочные президентские выборы, которые стали следствием громкого импичмента бывшего главы государства Юн Сук Йоля после его неудачной попытки ввести военное положение в конце декабря 2024 года.

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