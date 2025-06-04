Для давления на Россию должны быть скоординированы санкции США и ЕС – Ермак

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что санкции, которые обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС.

Источник: Ермак в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, цитирует общественный вещатель "Суспільне"

Прямая речь Ермака: "Санкции, которые мы сегодня обсудили в Сенате, очень эффективны.

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Эти санкции должны быть скоординированы с партнерами из ЕС, и если новый пакет санкций ЕС и США выйдет одновременно, то это действительно окажет давление на Россию".

Детали: Ермак подчеркнул важность поиска новых "реальных и эффективных" санкций против России.

По его словам, такие ограничения дают результат, хотя для этого нужно определенное время.

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В качестве примера он упомянул законодательную инициативу сенатора Грэма по санкциям.

Прямая речь Ермака: "Законодательная инициатива сенатора Грэма по санкциям касается нефти, энергетического и банковского сектора – это действительно болезненные и действительно эффективные санкции. Путин остановится и пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует, что продолжение войны будет дорого ему стоить".

Детали: Он также отметил, что будет обсуждать с американскими партнерами новый военный пакет помощи, отметив, что "нужны сильные договоренности по безопасности с Соединенными Штатами".

Что предшествовало: Ермак сообщил о своей встрече в Вашингтоне со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Напомним: Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко во вторник прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа и обсуждения ряда вопросов.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, выдвинутыми РФ на переговорах в Стамбуле.