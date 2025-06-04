Для давления на Россию должны быть скоординированы санкции США и ЕС – Ермак
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что санкции, которые обсудили в Сенате США, "очень эффективны" и должны быть скоординированы с партнерами из ЕС.
Источник: Ермак в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, цитирует общественный вещатель "Суспільне"
Прямая речь Ермака: "Санкции, которые мы сегодня обсудили в Сенате, очень эффективны.
Эти санкции должны быть скоординированы с партнерами из ЕС, и если новый пакет санкций ЕС и США выйдет одновременно, то это действительно окажет давление на Россию".
Детали: Ермак подчеркнул важность поиска новых "реальных и эффективных" санкций против России.
По его словам, такие ограничения дают результат, хотя для этого нужно определенное время.
В качестве примера он упомянул законодательную инициативу сенатора Грэма по санкциям.
Прямая речь Ермака: "Законодательная инициатива сенатора Грэма по санкциям касается нефти, энергетического и банковского сектора – это действительно болезненные и действительно эффективные санкции. Путин остановится и пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует, что продолжение войны будет дорого ему стоить".
Детали: Он также отметил, что будет обсуждать с американскими партнерами новый военный пакет помощи, отметив, что "нужны сильные договоренности по безопасности с Соединенными Штатами".
Что предшествовало: Ермак сообщил о своей встрече в Вашингтоне со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Напомним: Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко во вторник прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа и обсуждения ряда вопросов.
По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, выдвинутыми РФ на переговорах в Стамбуле.