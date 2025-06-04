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В НАТО подтвердили участие Украины в июньском саммите в Гааге

Сергей Сидоренко, Ирина КутелеваСреда, 4 июня 2025, 12:15
В НАТО подтвердили участие Украины в июньском саммите в Гааге
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина получила официальное приглашение принять участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Источник: "Европейской правде" со ссылкой на слова чиновника НАТО

Детали: Он отметил, что информация о повестке дня саммита в Гааге будет обнародована "в надлежащее время".

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"Но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", – добавил собеседник "ЕП".

Напомним:

  • Накануне СМИ сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.
  • СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.

НАТОУкраина
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