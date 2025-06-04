В НАТО подтвердили участие Украины в июньском саммите в Гааге

Украина получила официальное приглашение принять участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Источник: "Европейской правде" со ссылкой на слова чиновника НАТО

Детали: Он отметил, что информация о повестке дня саммита в Гааге будет обнародована "в надлежащее время".

Реклама:

"Но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", – добавил собеседник "ЕП".

Напомним: