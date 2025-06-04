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Украинская разведка "хакнула" производителя стратегической авиации России – источник

Валентина Романенко, Украинская правдаСреда, 4 июня 2025, 13:38
Украинская разведка хакнула производителя стратегической авиации России – источник
Фото источников УП

Украинская разведка взломала ресурсы российского конструкторского бюро "Туполев" – одного из ключевых предприятий в сфере стратегической авиации РФ.

Источник: собеседник УП в спецслужбах

Детали: Как сообщил источник в спецслужбе, в результате операции удалось получить данные, среди которых – внутренняя служебная переписка, персональная информация сотрудников, адреса проживания, резюме инженеров, документы о закупках и протоколы закрытых совещаний.

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По словам собеседника, украинская разведка в течение певного времени отслеживала документооборот предприятия, а полученная информация позволяет идентифицировать людей, непосредственно задействованных в обслуживании российской стратегической авиации.

В завершение операции киберспециалисты разместили на официальном сайте КБ "Туполев" изображение совы с российским самолётом в лапах – как символ атаки.

 

Прямая речь собеседника: "Теперь фактически не осталось ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки. В частности, мы получили исчерпывающую информацию о лицах, непосредственно вовлечённых в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и в небе".

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Предыстория:

  • В мае киберспециалисты из 11 стран разоблачили кампанию разведки РФ, направленную против поставок оружия.

ГУРкибербезопасностьроссийско-украинская война
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