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СБУ показала кадры поражения 41 самолета стратегической авиации РФ во время спецоперации "Паутина"

Анастасия ПроцСреда, 4 июня 2025, 16:57
СБУ показала кадры поражения 41 самолета стратегической авиации РФ во время спецоперации Паутина
скрин с видео

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой удалось поразить 41 военный самолет стратегической авиации России.

Источник: СБУ

Детали: Сообщается, что в результате спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

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Дословно: "Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами. В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", „Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78"".

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Детали: Отмечается, что во время операции применили современную технологию управления БПЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БПЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

В СБУ также напомнили, что ориентировочная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.

Предыстория:

  • 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
  • Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
  • В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.

СБУРосcия
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