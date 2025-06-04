СБУ показала кадры поражения 41 самолета стратегической авиации РФ во время спецоперации "Паутина"

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой удалось поразить 41 военный самолет стратегической авиации России.

Источник: СБУ

Детали: Сообщается, что в результате спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

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Дословно: "Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами. В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", „Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78"".

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Детали: Отмечается, что во время операции применили современную технологию управления БПЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БПЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

В СБУ также напомнили, что ориентировочная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.

Предыстория: