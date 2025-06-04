СБУ показала кадры поражения 41 самолета стратегической авиации РФ во время спецоперации "Паутина"
Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой удалось поразить 41 военный самолет стратегической авиации России.
Источник: СБУ
Детали: Сообщается, что в результате спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.
Дословно: "Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами. В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", „Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78"".
Детали: Отмечается, что во время операции применили современную технологию управления БПЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.
В частности, часть БПЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.
В СБУ также напомнили, что ориентировочная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.
Предыстория:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.