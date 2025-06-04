Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за госизмену: Youtube-канал конфискуют

К 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену заочно приговорены пророссийский блогер Анатолий Шарий и экс-глава полиции Винницкой области Антон Шевцов.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Детали: Соответствующее решение 4 июня принял Винницкий городской суд Винницкой области.

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Кроме того, суд постановил применить беспрецедентную специальную конфискацию к Youtube- и Telegram-каналам, принадлежащих блогеру и используемых им для антиукраинской пропаганды, говорят правоохранители.

Прокуроры в суде доказали, что осужденные в сговоре работали на ФСБ РФ. Экс-полицейский, который проживает во временно оккупированном Крыму, в 2018 году согласился на тайное сотрудничество с представителями российской спецслужбы. Через свои связи и доступ к ограниченной информации он "сливал" данные об украинских политиках, руководителях предприятий критической инфраструктуры, владельцах интернет-ресурсов, которых страна-агрессор могла использовать для подрывной деятельности против украинского государства.

К сотрудничеству он привлек Шария, который с 2019 года фактически проживает на территории Испании.

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По словам спецслужбы, речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где россияне допрашивают украинских пленных.

Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам.

От Шевцова Шарий получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" (из них вырезались дискредитационные для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных) распространял через свои информресурсы.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia, поскольку лица скрываются от правосудия.