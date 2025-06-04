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Умеров: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для производства оружия

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 20:24
Умеров: Украина и партнеры создают оборонный Рамштайн для производства оружия
28-ый «Рамштайн». фото из соцсетей Умерова

На 28-й встрече в формате "Рамштайн", состоявшейся 4 июня в штаб-квартире НАТО, Украина и государства партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с британским и немецким коллегами, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Умерова, идея создания нового формата принадлежит западным столицам, которые предложили помощь в построении нового оборонного производства, принадлежащего украинским оборонным компаниям.

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"Партнеры обратились ко мне с вопросом, могут ли украинские компании построить производство в их государствах, чтобы производить новейшие продукты. Наши партнеры готовы полностью оплатить производство и продукция будет направляться в Украину так долго, пока будет продолжаться война", – пояснил он.

В ходе дискуссии эту инициативу расширили, следует из объяснений Умерова, и теперь речь идет о взаимных инвестициях. "По этой инициативе украинские производители могут инвестировать в государства партнеры, а компании из государств-партнеров могут строить свои мегафабрики в Украине", – отметил министр.

Сейчас – это новая идея, которая еще окончательно согласовывается. "Эта инициатива не имеет официального названия, мы называем ее Рамштайн-инициативой по вопросам оборонного производства, но это - стратегический сдвиг", – выразил уверенность Умеров.

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Он не стал уточнять, какие государства выразили заинтересованность в таком инвестиционном сотрудничестве, но один из его элементов – по производству в Украине – получил публичную поддержку немецкого министра обороны Бориса Писториуса, который высказался за производство дальнобойного оружия в Украине.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский на "Рамштайн" призвал партнеров больше инвестировать в украинский ОПК.
  • Заметим, что министр обороны США впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".
  • Также, по данным источников ЕП, глава Пентагона не придет на заседание Совета Украина-НАТО 5 июня.

РамштайнУмеров Рустеморужиевойна
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