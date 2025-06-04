Умеров: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для производства оружия

На 28-й встрече в формате "Рамштайн", состоявшейся 4 июня в штаб-квартире НАТО, Украина и государства партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с британским и немецким коллегами, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Умерова, идея создания нового формата принадлежит западным столицам, которые предложили помощь в построении нового оборонного производства, принадлежащего украинским оборонным компаниям.

Реклама:

"Партнеры обратились ко мне с вопросом, могут ли украинские компании построить производство в их государствах, чтобы производить новейшие продукты. Наши партнеры готовы полностью оплатить производство и продукция будет направляться в Украину так долго, пока будет продолжаться война", – пояснил он.

В ходе дискуссии эту инициативу расширили, следует из объяснений Умерова, и теперь речь идет о взаимных инвестициях. "По этой инициативе украинские производители могут инвестировать в государства партнеры, а компании из государств-партнеров могут строить свои мегафабрики в Украине", – отметил министр.

Сейчас – это новая идея, которая еще окончательно согласовывается. "Эта инициатива не имеет официального названия, мы называем ее Рамштайн-инициативой по вопросам оборонного производства, но это - стратегический сдвиг", – выразил уверенность Умеров.

РЕКЛАМА:

Он не стал уточнять, какие государства выразили заинтересованность в таком инвестиционном сотрудничестве, но один из его элементов – по производству в Украине – получил публичную поддержку немецкого министра обороны Бориса Писториуса, который высказался за производство дальнобойного оружия в Украине.

Предыстория: