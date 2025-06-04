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Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру

Татьяна ОлейникСреда, 4 июня 2025, 23:03
Зеленский: С каждым новым ударом РФ показывает средний палец всему миру
Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня отреагировал на сообщение Дональда Трампа о разговоре с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы".

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Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену, и самую высокую именно для агрессора".

Детали: Зеленский отметил, что с начала 2025 года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических.

Он добавляет, что когда Путин не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. "Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", – добавляет Зеленский.

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Прямая речь: "И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными".

Что предшествовало:

  • Трамп заявил, что в среду провел с Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру".
  • По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

ЗеленскийТрамп
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