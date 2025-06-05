Россия снова осуществила комбинированную атаку на Харьков: горели многоэтажки, 17 пострадавших

В ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, есть раненые.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, общественное вещание "Суспільне", глава ХОВА Олег Синегубов

Детали: По предварительным данным Терехова, враг нанес ракетный удар по Харькову, под ударом оказался Слободской район.

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Прямая речь Терехова: "Детали уточняются. Будьте осторожны!"

Обновлено: После часа ночи "Суспільне" сообщило о серии взрывов в Харькове.

Терехов отметил, что зафиксированы прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе.

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Кроме того, добавил он, есть "несколько вражеских БпЛА" над Харьковом.

Прямая речь Терехова: "Зафиксировано попадание по жилым многоэтажкам Слободского района".

Детали: Синегубов также отметил атаку на Слободской район.

Прямая речь Синегубова: "Предварительно, под ударами БпЛА оказался Слободской район".

Детали: Впоследствии Терехов сообщил, что в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки, есть раненые.

Прямая речь Терехова: "Горят квартиры и машины возле домов".

Детали: В 1:36 Синегубов сообщил о двух пострадавших.

Прямая речь Синегубова: "На данный момент известно о 2 пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков.

Среди них – 13-летний ребенок.

Им оказывается медицинская помощь".

Детали: Терехов сообщил о трех пострадавших.

Прямая речь Синегубова: "В Слободском районе Харькова в результате удара вражеских БпЛА количество пострадавших возросло до четырех человек.

Среди них беременная женщина".

Детали: Терехов сообщил, что, по предварительной информации, было шесть попаданий вражеских беспилотников по Харькову. Один из них не разорвался.

Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме удар пришелся на второй этаж.

В два часа ночи мэр сообщил об увеличении числа пострадавших.

Прямая речь Терехова: "Число пострадавших продолжает расти. На данный момент их уже девять".

"Пострадавших уже 11, среди них две девочки 13 лет. Самой пожилой пострадавшей 93 года".

Детали: В 2:37 Терехов сообщил, что "уже 12 пострадавших".

Через две минуты Синегубов уточнил, что количество пострадавших возросло до 13 человек.

Прямая речь Терехова: "От обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек.

Полностью сгорели 4 автомобиля во дворах.

Число пострадавших продолжает расти – на данный момент их уже 13.

Прямая речь Терехова: "Ночная атака на Харьков. Шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.

В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы".

Детали: В 3:10 Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 17, среди них двое детей.

Также Терехов рассказал "Суспільному", что в Харькове перед атакой российских беспилотников армия РФ нанесла удар ракетой Х-35 по гражданскому объекту. По его словам, там последствия попадания незначительны, раненых нет.

Что предшествовало: В ночь на 4 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию и атаковали беспилотниками.