Трамп перенаправляет на Ближний Восток части ракет, которые Украина использует против дронов РФ – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить американским войскам специальные подрывники для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.

Источник: The Wall Street Journal, "Европейская правда"

Детали: В публикации говорится, что на прошлой неделе Пентагон непублично сообщил Конгрессу о том, что эти подрывники теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

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Издание отмечает, что этот шаг отражает уменьшение приверженности Пентагона к поддержке Украины, которая защищается от агрессии РФ.

В прошлом месяце глава оборонного ведомства Пит Гегсет во внутренней служебной записке приказал предоставить подрывники ВВС США даже несмотря на тот факт, что сначала их закупили для Украины.

Пентагон сообщил комитету по вооруженным силам Сената в ранее нераскрытом сообщении, что потребность американских военных во взрывателях является "срочной проблемой, выявленной министром обороны".

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Американское оборонное ведомство отклонило просьбу о комментариях.

Отправку Украине этих взрывателей одобрила еще предыдущая администрация во главе с Джо Байденом.

Взрыватели предназначены для новейшей системы высокоточного оружия. США предоставили эту технологию Украине несколько лет назад, и украинцы использовали ее в ракетной системе "земля-воздух" для защиты от российских беспилотников, а Пентагон высоко оценил ее эффективность.

Военно-воздушные силы адаптировали ракеты таким образом, чтобы их можно было запускать с истребителей F-16 и F-15E против беспилотников. Система дешевле, чем ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder и AMRAAM.

Неназванный помощник конгрессмена похвалил Пентагон за оперативное уведомление законодателей о своем решении перенаправить детонаторы, чтобы Конгресс мог учесть его при обсуждении бюджета.

Однако другой помощник в Конгрессе выступил с критикой: "Отказ Украине в крайне необходимом оружии в этот критический момент войны немыслим".

"Отсутствие объяснения необходимости этого шага наводит на мысль, что он может быть карательным", – добавил он.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

Ранее Трамп уверял, что США продолжат отправлять Украине оружие, но выразил надежду, что прекращения огня удастся достичь быстро.