Россия выпустила по Украине более 100 дронов и "Искандер": ПВО обезвредила 74 БПЛА

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину 103-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 74 вражеских дрона, 46 БПЛА - локально потеряны.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 локациях".

Детали: Сообщается, что в ночь на 5 июня (с 22.30 4 июня) противник атаковал Украину 103-мя ударными БПЛА с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл.

Основные направления воздушного удара - Черниговская, Харьковская и Одесская области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним: