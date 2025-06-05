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Удар по учебному полигону ВСУ на Полтавщине 4 июня унес жизни двух человек

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 июня 2025, 13:06
Удар по учебному полигону ВСУ на Полтавщине 4 июня унес жизни двух человек
«Скорая» помощь. Фото иллюстративное vikka.ua

По уточненной информации Сухопутных войск, медикам не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате ракетного удара РФ по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине 4 июня.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев в комментарии УП

Прямая речь: "Спасти, к сожалению, не удалось. Умерли во время оказания медицинской помощи".

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Что предшествовало: В среду 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.

Командование сообщало, что в результате удара есть раненые.

Отмечалось, что на момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задачи. В то же время благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось предотвратить большое количество жертв.

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