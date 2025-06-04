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РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые

Украинская правдаСреда, 4 июня 2025, 15:48
РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые
42 ОМБр, иллюстративное фото

В среду, 4 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВС Украины

Детали: По информации командования, в результате удара есть раненые.

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На момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задачи.

Дословно: "Благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось избежать большого количества жертв".

Детали: Для выяснения обстоятельств инцидента и оценки ущерба создана специальная комиссия. Её выводы будут обнародованы после завершения расследования.

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Предыстория:

  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • В тот же день командующий Сухопутными войсками Михаил Драпаты подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
  • Позже стало известно, что Драпаты остается в армии

ракетный ударармияроссийско-украинская войнаВооруженные силы
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