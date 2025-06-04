РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые
Среда, 4 июня 2025, 15:48
В среду, 4 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.
Источник: сообщение Сухопутных войск ВС Украины
Детали: По информации командования, в результате удара есть раненые.
Реклама:
На момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задачи.
Дословно: "Благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось избежать большого количества жертв".
Детали: Для выяснения обстоятельств инцидента и оценки ущерба создана специальная комиссия. Её выводы будут обнародованы после завершения расследования.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день командующий Сухопутными войсками Михаил Драпаты подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Позже стало известно, что Драпаты остается в армии.