РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск на Полтавщине, есть раненые

В среду, 4 июня, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВС Украины

Детали: По информации командования, в результате удара есть раненые.

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На момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задачи.

Дословно: "Благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось избежать большого количества жертв".

Детали: Для выяснения обстоятельств инцидента и оценки ущерба создана специальная комиссия. Её выводы будут обнародованы после завершения расследования.

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