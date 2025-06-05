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Россияне уничтожили здание Херсонской ОВА: местные власти показали фото последствий удара

Анастасия ПроцЧетверг, 5 июня 2025, 16:14
Россияне уничтожили здание Херсонской ОВА: местные власти показали фото последствий удара
фото: Херсонская ОВА

Днем 5 июня российская армия снова нанесла удар по центру Херсона. управляемые авиабомбы второй раз за день попали в здание Херсонской областной государственной администрации, полностью разрушив его.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, министр обороны Украины Рустем УмеровХерсонская МВА

Прямая речь Умерова: "Только что россия нанесла повторный за последние сутки удар по центру Херсона, уничтожив здание Херсонской облгосадминистрации. Первая атака, в результате которой здание ОВА получило повреждения, состоялась утром".

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Детали: Прокудин сообщил, что информация о пострадавших пока уточняется.

В городском совете отметили, что из-за повторных ударов вражеской авиации по Херсону центральная часть перекрыта.

Что предшествовало:

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Херсон
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