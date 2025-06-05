Трамп ответил на выпады Маска: "Да он сошел с ума!"

Президент США Дональд Трамп ответил Илону Маску, который не удержался от публичной критики его бюджетного законопроекта, предложив лишить его компанию субсидий.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на Truth Social

Детали: По мнению Трампа, в определенный момент времени Илон оказался "на грани", после чего он "попросил его уйти, забрал квоты на электромобили, которые обязывали всех покупать эти авто, которые никто не хотел".

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"И он просто сошел с ума!" – заключает президент США.

Далее он предположил, что отмена государственных субсидий и заказов для компаний, которыми владеет Маск, будет "самым простым способом сэкономить в нашем бюджете миллиарды и миллиарды долларов".

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На последнее предположение Маск отреагировал на Х словами: "Вперед, сделай мой день".

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.