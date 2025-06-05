Маск заявил, что имя Трампа есть в "файлах Эпштейна", связанных с секс-торговлей
В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.
Источник: Маск в соцсети Х
Прямая речь: "Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют. Хорошего дня, DJT!"
Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025
Have a nice day, DJT!
Справка: Джеффри Эпштейн, которого должны были судить по делу о торговле сексуальными услугами, по официальной версии, совершил самоубийство в своей камере в тюрьме в Нью-Йорке еще в августе 2019 года. Его обвиняли в управлении масштабной сетью из несовершеннолетних девушек, которые предоставляли сексуальные услуги.
66-летний финансист имел немало влиятельных друзей и знакомых. Среди них – Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю и тому подобное.
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Что предшествовало:
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Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
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Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.