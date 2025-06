В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют. Хорошего дня, DJT!"

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!