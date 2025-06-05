Маск заявил, что имя Трампа есть в "файлах Эпштейна", связанных с секс-торговлей

Маск во время заседания правительства в Белом доме 24 марта 2025 года в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Фото - Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют. Хорошего дня, DJT!"

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Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Справка: Джеффри Эпштейн, которого должны были судить по делу о торговле сексуальными услугами, по официальной версии, совершил самоубийство в своей камере в тюрьме в Нью-Йорке еще в августе 2019 года. Его обвиняли в управлении масштабной сетью из несовершеннолетних девушек, которые предоставляли сексуальные услуги.

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66-летний финансист имел немало влиятельных друзей и знакомых. Среди них – Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю и тому подобное.

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Что предшествовало: