Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ

Президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Источник: The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома

Детали: По информации издания, Трамп в частных беседах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.

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По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским – президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции?" – заявил бывший стратег Трампа Стив Беннон.

На этой неделе Трамп в частном порядке поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был впечатлен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

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