Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ

Иван ДьяконовПятница, 6 июня 2025, 04:19
Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам стратегической авиации. В Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Источник: The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома

Детали: По информации издания, Трамп в частных беседах с советниками выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.

Реклама:

По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений о целесообразности дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву. У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским – президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции?" – заявил бывший стратег Трампа Стив Беннон.

На этой неделе Трамп в частном порядке поддержал точку зрения правых, критикуя Зеленского за то, что тот якобы выставлял себя напоказ после ударов беспилотников; по словам советника, Трамп был впечатлен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп рассказал подробности разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным в среду, в частности свою идею о том, что Украине и России нужно позволить "еще повоевать", ведь потом якобы будет легче это прекратить.
  • Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения".

Трампроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоПоследствия комбинированного российского удара по Киеву: повреждена инфраструктура, 1 погибший, 20 раненых
Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ
ОбновленоПо всей Украине объявляли тревогу из-за ракетно-дроновой атаки россиян: работала ПВО
На фронте за сутки произошло 189 столкновений - Генштаб
Маск заявил, что имя Трампа есть в "файлах Эпштейна", связанных с секс-торговлей
Маск набросился с критикой на Трампа
Все новости...
Трамп
Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon
Маск заявил, что имя Трампа есть в "файлах Эпштейна", связанных с секс-торговлей
Трамп ответил на выпады Маска: "Да он сошел с ума!"
Последние новости
05:38
Российская атака по Тернополю: поражены инфраструктурные объекты, часть города без света и воды
05:16
ОбновленоПоследствия комбинированного российского удара по Киеву: повреждена инфраструктура, 1 погибший, 20 раненых
05:00
Разведка Словакии пообещала проверить, следили ли за евродепутатом из Чехии
04:19
Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ
03:03
Россия запускала крылатые ракеты "Калибр" с юга по Украине
02:41
Российские стратегические бомбардировщики запускали ракеты по Украине
02:20
Украина и Франция обсудили совместное производство оружия для ВСУ
01:27
обновленоКиев пребывал под массированной атакой баллистики и дронов
00:45
ОбновленоПо всей Украине объявляли тревогу из-за ракетно-дроновой атаки россиян: работала ПВО
00:42
Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon
Все новости...
Реклама:
Реклама: