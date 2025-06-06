Последствия комбинированного российского удара по Киеву: повреждена инфраструктура, 4 погибших, 20 раненых

В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

Источник: Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram

Детали: По оперативной информации КГВА по состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Реклама:

В Соломенском районе произошел пожар в металлическом ангаре на площади около 500 кв. м. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Возникло возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены три человека. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитых целей по меньшей мере в трех локациях. Повреждены два автомобиля.

В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация. Повреждено учебное заведение. Части сбитых целей упали вблизи АЗС повредив автомобиль. Обломки также упали в нежилой зоне - без пострадавших и пожара.

РЕКЛАМА:

В Деснянском районе обнаружены обломки сбитого БпЛА на открытой территории.

В Шевченковский район произошло возгорание в нежилой зоне.

В Днепровском районе зафиксированы значительные повреждения автозаправочной станции. На месте работают спасатели.

Дословно: "Кроме этого зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная.

Известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое - госпитализированы. Двум медики оказали помощь на месте.

Информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей".

Обновлено: По состоянию на 06:00 "в результате атаки врага погиб один человек. По последним данным от медиков, пострадали сейчас 20 человек. 16 из них медики госпитализировали", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В 06:28 Кличко сообщил об увеличении количества погибших до четырех. "На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы", - сообщил городской голова.

Предыстория: