Во время ночного удара по Киеву погибли 3 спасателя

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли трое спасателей ГСЧС.

Источник: Клименко в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни".

Реклама:

Детали: По его словам, также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывается медицинская помощь.

В ДСНС повідомили, що загинули пожежні-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний.

Дослівно ДСНС: "Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.