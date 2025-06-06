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Во время ночного удара по Киеву погибли 3 спасателя

Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 08:48
Во время ночного удара по Киеву погибли 3 спасателя
фото: Клименко в Telegram

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли трое спасателей ГСЧС.

Источник: Клименко в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни".

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Детали: По его словам, также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывается медицинская помощь.

 

В ДСНС повідомили, що загинули пожежні-рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний.

 

Дослівно ДСНС: "Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше".

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Что предшествовало: В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

российско-украинская войнаКиевжертвы
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