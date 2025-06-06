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Прокуратура показала последствия ночного массированного удара по Киеву

Станислав ПогориловПятница, 6 июня 2025, 10:21
Прокуратура показала последствия ночного массированного удара по Киеву
фото: Киевская городская прокуратура

В результате ночной массированной комбинированной атаки на Киев количество пострадавших в столице увеличилось до 22, среди погибших - 3 спасателей ГСЧС.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно: "По материалам следствия, 6 июня вооруженные силы рф осуществили масштабную воздушную атаку на столицу. В результате атаки погибли трое спасателей, пострадали 22 человека, среди которых 9 работников ГСЧС, работник метрополитена, специалисты "Киевгаза", а также жители поврежденных домов. В частности, 11-летняя девочка отравилась продуктами горения".

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Детали: Сообщается, что в Соломенском районе столицы повреждены квартиры на нескольких этажах 16-этажного жилого дома. Также повреждены магазины и торговый центр.

 

В Голосеевском районе Киева повреждено здание с гуманитарной помощью, там возник пожар. Кроме того, нанесен ущерб гаражному кооперативу.

 

Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в Дарницком, Деснянском, Голосеевском районах столицы - на детской площадке, возле АЗС, путях метрополитена и торгового центра. В результате этого повреждены автомобили.

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Продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.

Что предшествовало: В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. тогда сообщалось, что четыре человека погибли, 20 получили ранения.

Киевроссийско-украинская войнабеспилотникиракетный удар
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