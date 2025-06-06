Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: В Белом доме пытаются помирить Трампа с Маском

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 6 июня 2025, 11:50
Politico: В Белом доме пытаются помирить Трампа с Маском
Дональд Трамп, Илон Маск, фото: Getty Images

В Белом доме сообщают о сигналах возможного примирения между американским президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, которые накануне устроили публичную ссору.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Помощники Белого дома, которые пытались убедить президента сдержать свою публичную критику в адрес Маска, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером, чтобы договориться о примирении.

Реклама:

Сам Трамп в телефонном комментарии Politico сказал, что "все в порядке", когда его спросили о ссоре с Маском.

"Все идет очень хорошо, лучше не бывает", – отметил он.

Трамп также начал хвастаться своими рейтингами приверженности, заявив: "Цифры зашкаливают, это самые высокие опросы, которые я когда-либо имел, и я должен идти".

РЕКЛАМА:

Помощники Трампа посоветовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, который и стал причиной спора, и его прохождении через Сенат, а не на конфликте с Маском.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: мол, без его помощи "Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате".

В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

Попутно он начал приводить ранние заявления Трампа, где тот, среди прочего, резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями вроде: "Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?"

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!".

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.

ТрампМаскСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Politico: В Белом доме пытаются помирить Трампа с Маском
видеоСборная Украины по легкой атлетике попала под ракетный обстрел РФ
Воздушные силы об отражении атаки РФ 6 июня: обезврежено 406 целей, 32 попадания и падения обломков
Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки
В Киеве из-за ночной атаки повреждены пути метро между станциями "Дарница" – "Левобережная"
ОбновленоПоследствия комбинированного российского удара по Киеву: повреждена инфраструктура, 4 погибших, 20 раненых
Все новости...
Трамп
Германия и США обязаны оказывать большее давление на Россию – Мерц после встречи с Трампом
Трамп возмущен ударами Украины по России: в Белом доме обсуждают прекращение поддержки Киева – СМИ
Маск: SpaceX немедленно выводит из эксплуатации космический аппарат Dragon
Последние новости
13:38
"Ситуация напряженная": в Украине зафиксировали повышение заболеваемости корью
13:27
интервьюЭтот чемпионат Европы был самым сложным для меня: Верняев – о спорах с Захаровой, допинге и своем будущем
13:27
Как финансист запустил под Киевом предприятие по выращиванию клубники
13:23
Украинцев ждут жаркие выходные: местами до +37°, кратковременные дожди
13:22
"Розлучення" з Трампом загрожує бізнес-імперії Маска – CNN
13:21
5 лет вместе: УП отметила юбилей Клуба фотосессией для читателей от Александра Чекменева
13:07
Благодаря дронам-перехватчикам военные за ночь сбили 33 российских БПЛА
13:06
Количество украинских мигрантов за рубежом выросло, внутренних переселенцев тоже стало больше
12:54
фотоСтоличные власти показали, как ремонтируют поврежденное обстрелами метро
12:41
"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы киевской электрички: расписание
Все новости...
Реклама:
Реклама: