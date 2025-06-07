Пока не будут выполнены требования Путина, Россия не даст ВСУ "передохнуть" – МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".
Источник: Рябков в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству "ТАСС"
Детали: Рябков отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.
По словам Рябкова, российский правитель Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".
Рябков отметил, что в случае невыполнения кремлевских условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил".
По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону, и угрозы санкциями ее не изменят.
"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", – подытожил Рябков.
Предыстория:
- 3 июня заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России", а не достижение "компромиссного мира".