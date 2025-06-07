Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил".

Источник: Рябков в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству "ТАСС"

Детали: Рябков отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

Реклама:

По словам Рябкова, российский правитель Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что в случае невыполнения кремлевских условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил".

По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону, и угрозы санкциями ее не изменят.

РЕКЛАМА:

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", – подытожил Рябков.

Предыстория: