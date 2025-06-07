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Пока не будут выполнены требования Путина, Россия не даст ВСУ "передохнуть" – МИД РФ

Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 04:40
Пока не будут выполнены требования Путина, Россия не даст ВСУ передохнуть – МИД РФ
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит Силам обороны Украины "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил". 

Источник: Рябков в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству "ТАСС"

Детали: Рябков отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

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По словам Рябкова, российский правитель Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что в случае невыполнения кремлевских условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил". 

По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону, и угрозы санкциями ее не изменят.

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"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", – подытожил Рябков.

Предыстория: 

  • 3 июня заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России", а не достижение "компромиссного мира".

Росcияроссийско-украинская война
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