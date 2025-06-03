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Медведев признался, что переговоры в Стамбуле России нужны не для мира, а для "полной победы"

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 12:06
Медведев признался, что переговоры в Стамбуле России нужны не для мира, а для полной победы
Дмитрий Медведев. фото ТАСС

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России".

Источник: Медведев в Telegram, цитирует "Европейская правда"

Детали: Российский политик заявил, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на "вымышленных нереальных условиях".

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По его словам, они нужны для "скорейшей победы" России.

"В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", - добавил он.

Предыстория:

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