Медведев признался, что переговоры в Стамбуле России нужны не для мира, а для "полной победы"
Вторник, 3 июня 2025, 12:06
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России".
Источник: Медведев в Telegram, цитирует "Европейская правда"
Детали: Российский политик заявил, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на "вымышленных нереальных условиях".
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По его словам, они нужны для "скорейшей победы" России.
"В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", - добавил он.
Предыстория:
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- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.
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