Воздушные силы показали, как пылает уничтоженный Су-35 врага

Воздушные силы обнародовали видео с уничтоженным 7 июня на Курском направлении российским истребителем Су-35.

Источник: ВС ВСУ в соцсетях

Детали: На видео видно, как пылает вражеский самолет.

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Указано также, что в профильном ТГ-канале россияне подтвердили потерю истребителя, хотя утверждают, что экипажу удалось выжить.

Что предшествовало: В субботу в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении был сбит российский истребитель Су-35.