Над Россией сбили истребитель Су-35
Суббота, 7 июня 2025, 11:11
В субботу утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.
Источник: Воздушные силы
Детали: Других подробностей относительно сбитой "Сушки" Воздушные силы не предоставляют.
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Обновлено: Позже Воздушные силы опубликовали видео объективного контроля, снятое с беспилотника, на котором видно, как пылает уничтоженный самолет противника.
Напомним:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.