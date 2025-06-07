Над Россией сбили истребитель Су-35

В субботу утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Источник: Воздушные силы

Детали: Других подробностей относительно сбитой "Сушки" Воздушные силы не предоставляют.

Реклама:

Обновлено: Позже Воздушные силы опубликовали видео объективного контроля, снятое с беспилотника, на котором видно, как пылает уничтоженный самолет противника.

Напомним: