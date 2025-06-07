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Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників

Ольга Кацимон, Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 13:51
Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників
Харьковская областная прокуратура

В Харькове в результате ночного удара РФ по предприятию под завалами могут находиться как минимум шесть работников. Связи с ними на данный момент нет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: На месте продолжается поисково-спасательная операция, чтобы как можно быстрее добраться до вероятно заблокированных людей.

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Дословно: "По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокированы шесть работников. Связи с ними нет".

Что этому предшествовало:

  • В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет. В результате обстрела погибли трое человек, ещё 17 получили ранения, среди них — двое детей.

Харьковракетный ударроссийско-украинская война
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