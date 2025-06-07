Обстріл Харкова: під завалами будівлі підприємства шукають 6 працівників

В Харькове в результате ночного удара РФ по предприятию под завалами могут находиться как минимум шесть работников. Связи с ними на данный момент нет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: На месте продолжается поисково-спасательная операция, чтобы как можно быстрее добраться до вероятно заблокированных людей.

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Дословно: "По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокированы шесть работников. Связи с ними нет".

Что этому предшествовало: