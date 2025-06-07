За утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских
Суббота, 7 июня 2025, 14:40
Из-за российских обстрелов только за утро 7 июня три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: Власти отмечают, что в Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома.
Реклама:
Еще 1 погибшая - в Константиновке.
Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.
Кроме того, отмечается, что удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады.
РЕКЛАМА:
Напомним: За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.