За утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских

Из-за российских обстрелов только за утро 7 июня три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Власти отмечают, что в Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома.

Реклама:

Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.

Кроме того, отмечается, что удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады.

РЕКЛАМА:

Напомним: За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.