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За утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 7 июня 2025, 14:40
За утро в Донецкой области погибли еще трое гражданских
все фото: донецкая ова

Из-за российских обстрелов только за утро 7 июня три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Власти отмечают, что в Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома.

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Еще 1 погибшая - в Константиновке.

Ранения получил житель Покровска - там FPV-дроном повреждено хозяйственное сооружение.

 

Кроме того, отмечается, что удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцов Лиманской громады.

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Напомним: За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области, в Покровске и Мирнограде, а также 9 ранили.

Донецкая область
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