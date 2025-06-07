Удары по Харькову: количество раненых возросло до 22, среди них младенец и подросток

В результате ночного российского удара по Харькову насчитали, кроме трех погибших, 22 раненых, среди них младенец 1,5 месяца.

Источник: глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Погибли три человека. Один из погибших - 32-летний мужчина. Еще два тела нуждаются в идентификации. Предварительно, это женщины 59 и 86 лет.

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Ранены 22 человека. Среди них - 14-летняя девочка и младенец, которому всего полтора месяца. Также среди пострадавших есть спасатель, который получил травму во время ликвидации последствий обстрела".

Детали: Точные данные о погибших будут известны после проведения экспертизы.

Напомним: В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет.