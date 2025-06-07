Российская ИПСО и давление: россияне сняли видео с рефрижераторами не на месте обмена – Юсов

Видео российских пропагандистов о том, что РФ якобы доставила первую партию тел погибших украинцев для обмена, снято не на месте, где происходят обмены.

Источник: замглавы Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Обнародованное врагом видео снято сегодня на территории России, не на месте и не в районе обмена.

Реклама:

скриншот

Видео носит откровенно пропагандистский характер и является частью подготовленной дезинформационной кампании и ИПСО российских спецслужб с целью дискредитации Украины и давления на переговорную группу в ходе подготовки будущего обмена и репатриационных мероприятий.

На самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану на следующей неделе. Все то, что происходит сегодня, – очередные спектакли вражеских спецслужб.

Несмотря на такие открытые провокации, подготовка к обмену продолжается, в ближайшее время ждем результат".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Российские СМИ обнародовали видео с заявлением руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского, который утверждал, что первая партия из 1212 тел павших уже доставлена в район обмена в рефрижераторах. Видео с рефрижераторами позже появилось в ТГ-каналах кремлевской пропаганды. Российская сторона обвинила Украину в "неожиданном" переносе обмена и передачи тел на неопределенный срок. Мол, делегация РФ находится у границы с Украиной, а украинская делегация не прибыла к месту обмена.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что заявления российской стороны якобы Украина перенесла обмен пленными, которые были запланированы на выходные, и по репатриации тел не соответствуют действительности.

В Коордштабе отметили, Украина передала списки на обмен. В то же время Россия предоставила списки, которые не соответствовали договоренностям. Далее Украина предоставила комментарии и ожидает следующего шага от российской стороны.